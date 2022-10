En el último capítulo de ‘Hermanos’: Doruk pone a su padre entre la espada y la pared, ¿confesará toda la verdad?

El último capítulo de ‘Hermanos’ ha supuesto el comienzo de una nueva etapa para los Eren. Kadir acaba de entrar en la cárcel, Emel, Ömer y Asiye están en un orfanato y los tíos se han ido a vivir a casa de la hermana de Sengul, aunque no les va del todo bien allí. ¡Ahora tienen que acostumbrarse a su nueva vida!

Por otra parte, Doruk sabe que su padre fue quien disparó a Erhan y no Kadir, y el joven no ha dudado en enfrentarse a él. El joven le ha suplicado a Akif que confiese la verdad porque los Eren no se merecen pasar por esa circunstancia.

Akif no ha dado crédito… ¿Cómo le puede pedir eso su hijo? Él le ha asegurado que si no ha dicho la verdad es porque no quiere destruir la vida de su familia y que todo se acabará arreglando cuando despierte Erhan. Pero… ¿Y si nunca despierta?

Tras eso, Doruk ha ido a ver a Asiye al orfanato. El joven quiere asegurarse de que todo va bien y dejarle claro que pronto saldrán de allí. La Eren le ha dicho que va a dejar de ir al colegio. Quiere trabajar para poder pagar un abogado y sacar a Kadir de la cárcel…

Asiye está muy dolida. ¿Quién ha podido hacerles algo así? ¡Si ellos no le hacen daño a nadie! Doruk no puede más… Él sabe toda la verdad y no puede hacer nada. Eso sí, antes de irse, le ha pedido que si algo malo ocurre, debe saber que siempre la querrá. ¿En qué está pensando?

Akif ha ido a casa de Tolga. Quiere asegurarse de que el joven no le ha contado a nadie más lo que vio la noche que disparó a Erhan.

El padre de Doruk ha amenazado al joven, pero él no se achanta. ¡No le tiene miedo a nada! Incluso ha mencionado al hijo de Akif, a lo que él ha respondido muy nervioso. Atakul no olvida que casi mata a su hijo, pero tendrá que replantearse su postura si quiere evitar que Tolga se acerque a Doruk. El joven quiere ser readmitido en el colegio Ataman… ¿Estará dispuesto Akif a aceptar?

Kadir está luchando por convivir lo mejor posible en la cárcel, aunque no está siendo nada fácil congeniar con sus compañeros. El joven está dispuesto siempre a ayudar a los demás, pero le es complicado cuando los demás prisioneros se meten con él.

Cansado de las increpaciones, el joven se ha peleado con uno de sus compañeros y… ¡Casi le apuñalan! Por suerte, no ha tenido mucha puntería y ha acabado clavándole el cuchillo en el brazo a otro compañero. Al llegar los agentes, Kadir le ha echado la culpa a dos de sus compañeros y ha conseguido librarse… ¡Se ha convertido en un héroe para el resto de presidiarios!

Şengül está intentando buscar opciones para poder salir de la casa de su hermana cuanto antes. Su marido no está muy de acuerdo con que tanta gente se quede en casa, y los Eren no quieren molestar.

Por eso, la mujer de Orhan ha vuelto a casa de Akif para pedirle que la readmita en su trabajo. Aunque él y Nebahat no querían, Doruk ha conseguido que Şengül vuelva a trabajar para ellos, sino contaría lo que ocurrió la noche que su padre disparó a Erhan.

Una pareja está interesada en adoptar a Emel y la pequeña, al enterarse, se ha ido corriendo y ha acabado en el tejado del orfanato. Cemile se ha dado cuenta la primera y no ha dudado en ir a salvarla.

Han sido unos momentos muy duros… ¡No sabían si se salvaría! Por suerte, en el último momento, Cemile ha conseguido alcanzarla y evitar que se caiga. Asiye, al ver la escena, se ha quedado muy angustiada, ¡pero todo ha ido bien!

