En el último capítulo de Hermanos: Doruk continúa presente en la vida de su familia y sus amigos

El último capítulo de Hermanos nos ha hecho llorar tanto o más que el anterior. La muerte de Doruk ha arrasado con la felicidad de todos sus seres queridos y ninguno ha conseguido acostumbrarse todavía a la ausencia del joven Atakul.

Al principio del episodio, pudimos comprobar que el enfado de Ömer con todos los que le habían ocultado la verdad sobre la muerte de su hermano seguía pesando más que el arrepentimiento de los implicados. El joven Eren no perdonaba que su novia le hubiese ocultado algo tan fuerte durante tanto tiempo y le dijo, lleno de rabia, que ya no la quería. ¡Süsen se quedó destrozada al escucharlo!

Sin duda, uno de los momentos en los que más se nos llenaron los ojos de lágrimas fue cuando Asiye encontró el regalo que le había preparado Doruk antes de morir. La joven pudo ver un vídeo que su novio había montado repasando algunos de los mejores momentos de su relación.

Nebahat también vio el vídeo y lloró desconsolada al recordar lo feliz que había sido su hijo junto a Asiye. A pesar de las diferencias que habían tenido en el pasado, las dos se dieron un sincero abrazo y reconocieron que lo echaban muchísimo de menos.

Ömer acompañó a Asiye a casa de los Atakul para buscar el regalo de Doruk y allí se encontró con Akif. El joven no lo había denunciado porque sabía que lo estaba pasando muy mal por la pérdida de su hijo, pero eso no le impidió recalcarle que él era el culpable de la muerte de Doruk. Akif no podía quitarse de la cabeza las palabras que su hijo le dijo antes de morir: “¡Maldito seas!”

Akif quiso agradecerle personalmente al joven que le había salvado la vida lo que había hecho por él. El empresario lo acogió en su casa al ver que no tenía a donde ir y le dijo que podía contar con él para todo lo que necesitase.

Nebahat enseguida se dio cuenta de que Akif veía a Doruk en ese joven y tuvo que hacerle una seria advertencia al pensar que lo que quería era sustituir a su hijo. Los dos nos regalaron un momento desgarrador que acabó con el joven abandonando la casa de los Atakul.

La tensión en el colegio Ataman no dejó de crecer. Cuando Asiye descubrió que Sarp había encerrado a su hermano para que no pudiese hacer un examen estalló y se encaró con él. El hijo de Sevval volvió a enfrentarse con el joven Eren al pensar que quería reclamar la herencia de su padre. ¿Volverán a tener los hijos de Ahmet la relación que habían conseguido antes de la muerte del empresario?

Justo antes de la muerte de Doruk, el joven les había pedido a sus amigos que, si algún día faltaba, a él le gustaría verlos felices, celebrando un picnic dónde un día lo hicieron, dándole de comer a las palomas y sobrevolando cometas. ¡Así que eso hicieron! Aguantándose las ganas de llorar todo el tiempo, Asiye y sus amigos cumplieron la última voluntad del hijo de Nabahat y Akif.

Aybike le contó a Sengül que había encontrado la documentación de la madre biológica de Berk en un bolso que Ayla había tirado a la basura, aunque prefirió ocultárselo a su novio para no desvelarle todavía que Elif y él son hermanos.

Sengül llamó a Ayla para contarle lo que su hija había encontrado y le advirtió que debía de tener mucho cuidado si no quería que Berk y Elif descubrieran que había matado, accidentalmente, a su madre biológica. Sengül le explicó todo esto sin saber que… ¡Aybike lo estaba escuchando todo!

La amiga de Sengül vio cómo el hijo del nuevo jefe de Ömer lo humillaba en su trabajo y no pudo evitar contárselo a Orhan. Al escucharlo, el tío de los Eren se dirigió a la panadería y les plató cara a los que le hacían la vida imposible a su sobrino. Junto cuando Orhan llegó, Ömer estaba a punto de ser apuñalado y él se puso delante del cuchillo para proteger a su sobrino. ¡Ahora él está gravemente herido!

¿Qué pasará con el joven que le salvó la vida a Akif? ¿Le contará Aybike a Berk lo que le ha ocultado todo este tiempo su madre? ¿Perdonará Ömer a los que le han ocultado cómo murió Kadir? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Hermanos para descubrirlo!