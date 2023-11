En el último capítulo de Hermanos: Desengaños, traiciones y una pelea que podría acabar en tragedia

Los capítulos de Hermanos suelen sorprendernos con traiciones y peleas que jamás nos hubiésemos esperado. En esta ocasión, Ayla decide jugársela a Nebahat y Sarp – que quiere vengarse de su hermano – se enzarza en una fuerte pelea con Ömer. ¡Repasemos todo lo ocurrido!

El joven Eren está cada vez más distanciado de Süsen... ¡no se puede creer que su novia se haya aliado con Sarp! En el Ataman, Ömer vuelve a ver a su amada con su mayor enemigo y, repleto de rabia, se acerca a darle un ultimátum.

Süsen - desconsolada - intenta arreglar la situación. Sin embargo, Ömer le espeta: “Yo no he hecho nada, lo has hecho tú”. Y abandona el Ataman dejándola a ella atrás.

Tolga ha encontrado en Bahar un motivo para seguir viviendo; por ello, está haciendo todo lo posible para que la pequeña sea feliz. En esta ocasión, ha decidido obsequiarla con unos libros de matemáticas.

Sin embargo, el joven ha notado que algo va mal al percatarse de la prisa con la que Zehra lo echa del lugar. Por lo visto, la joven... ¡va a ser casada! ¿Hará algo Tolga para detenerlo?

Por su parte, Doruk y Asiye son detenidos por la policía acusados de traficar con artículos electrónicos robados. Y, aunque los jóvenes intentan explicar que ellos no tienen nada que ver, son trasladados a comisaría. ¿Podrán convencerles de que son inocentes?

Ahmet y Ömer están cada vez más cerca y parecen estar cumpliendo la promesa que le hicieron a la señora Sevgi. Ambos han empezado a pasar mucho tiempo juntos y han descubierto que tienen muchísimas cosas en común.

El señor Yilmaz decide entonces ir un paso más allá y le comunica a su familia una importante decisión: le va a reconocer como su hijo biológico. “Ömer va a formar parte de esta familia de manera oficial”.

Parece que Ayla y Nebahat han logrado perdonarse tras el asunto de la muerte de Resul, pero... ¡nada más lejos de la realidad! La madre de Doruk le comenta a su amiga que hace unos meses Akif y ella pasaron la noche juntos. Ayla ha decidido grabar la conversación... ¡para enseñársela a Suzan!

Sarp no puede soportar que Ömer vaya a formar parte de su familia y ha decidido vengarse. El joven Yilmaz le pide a su hermano que le lleve en moto porque su coche está en el taller.

Sin embargo… ¡todo se trata de una excusa! Mientras van en la moto, Sarp le dice que un idiota por haberse creído todo lo que le ha dicho mientras le tapa los ojos para que no pueda ver la carretera: “Prefiero matarte antes de que pertenezcas a la misma familia que yo”.

El asunto, evidentemente, no puede acabar bien y ambos se enzarzan en una pelea. Ömer le propina un fuerte golpe a su hermano. ¿Se pondrá bien?

¡Qué de reveses ha tenido este capítulo! ¡No nos lo esperábamos! ¿Qué pasará entre Nebahat y Ayla? ¿Se recuperará pronto Sarp? ¿Ömer y Süsen se reconciliarán? ¿El joven Eren se convertirá en un Yilmaz? ¡No podemos esperar al próximo capítulo de Hermanos!