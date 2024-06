En el último capítulo de Hermanos: el Ataman recibe a un nuevo alumno en plena huelga

¡Tenemos cara nueva en el Ataman! El último capítulo de Hermanos ha estado lleno de sorpresas, entre ellas, la llegada de un nuevo alumno al colegio que parece dispuesto a revolucionarlo todo.

Al principio del episodio, respiramos aliviados al comprobar que Süsen le había salvado la vida a Ömer haciéndole la respiración boca a boca. Por suerte, la joven había seguido a su novio cuando los mafiosos le habían secuestrado y gracias a eso pudo intuir que le estaban haciendo algo malo.

Por otro lado, los Yilmaz recibieron en su casa una inesperada visita: ¡Su primo Ayaz! Al parecer el joven había discutido con su madre porque lo había vuelto a echar de un colegio, así que ha llegado para pasar una temporada en casa de su tía.

Como es la dueña del colegioAtaman y Ayaz va al mismo curso que sus hijos, Sevval ha decidido admitir a su sobrino en el centro a pesar del punto en el que se encuentra el curso. ¿Qué tal encajará con sus compañeros?

Ömer fue consciente de que, si no hubiese sido por Süsen, no se había salvado del intento de asesinato de los mafiosos. La joven le recordó a su novio que haría cualquiercosa por él y los dos nos regalaron un momento muy romántico.

Además, gracias a Akif, los Eren pudieron respirar tranquilos porque la policía ya había detenido al cabecilla de los mafiosos para los que habían trabajado Ömer y su primo. ¡A ver si la tranquilidad les dura esta vez!

A Asiye no le hizo ningunagracia descubrir lo que le había ocurrido a su hermano y le pidió que no se volviera a meter en ningún lío. La joven sólo lo tiene a él y a Emel y deben permanecer unidos y fuertes para que a su hermana pequeña no les falta de nada. El problema es que la suerte no siempre está del lado de los Eren.

La llegada de Ayaz al Ataman fue bastante atropellada. El primo de Sarp y Yasmin salpicó a Asiye con su moto y los dos protagonizaron una tensa discusión. Eso sí, parece que el carácter de la joven Eren ha cautivado al nuevo alumno, ya que no se ha cortado en decirle que le ha llamado la atención. ¡De hecho, en clase, hasta quería sentarse a su lado en la mesa!

Ante la injusticia que había cometido Sevval con el señor Burak, los alumnos del Ataman decidieron manifestarse a la puerta del colegio reclamando su vuelta. ¡No pensaban volver a clase si no readmitían al director! A la huelga también se sumó Yasmin, que se posicionó contra su madre para apoyar a sus amigos, especialmente, a Tolga.

¿Cómo evolucionará Ayaz en el Ataman? ¿Volverá el señor Burak al colegio? ¿Qué pasará ente Yaman y Süreyya? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Hermanos para descubrirlo!