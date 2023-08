En el último capítulo de ‘Hermanos’: Akif evita que Suzan descubra su infidelidad

Los encontronazos son algo habitual entre los protagonistas de ‘Hermanos’ y aunque normalmente no suelen terminar en desgracia; en este capítulo ¡Sarp acaba herido! ¿Quieres saber todo lo que ha pasado?¡Vamos a descubrirlo!

Tolga ha comenzado a trabajar en el club para poder ahorrar y huir con su hermana, ¡no soportan el maltrato de su padre! Sin embargo, el padre de Tolga se acaba enterando del plan de su hijo y se presenta en el club, ¡menos mal que estaba Akif para defenderle! ¿Quién habrá dado el chivatazo?

Es entonces cuando Berk entra en escena, ¡confiesa que ha sido él! “Se que intentas darles pena para ganar puntos” espeta el pelirrojo, un comentario que hace enloquecer al hermano de Leyla; sin embargo, sus amigos consiguen contenerle. Aybike sale en defensa de su amigo y se lo deja claro a Berk: que no siga molestando más a Tolga... ¿le hará caso?

Y después del encontronazo entre Doruk y Asiye, la joven Eren le pide perdón a su novio con un romántico regalo. La hermana de Ömer conduce al hijo de Akif y Nebahat hasata el almacén, allí esconde una bolsa repleta de rosas hechas por ella: una por cada razón por la que él la tiene que perdonar.

“Tienes que perdonarme porque te quiero” afirma Asiye y su novio no se puede resistir... ¡claro que la perdona! Después, la parejita se funde en un tierno abrazo.

Sengül fue la frutería, pero debido a su embarazo ha necesitado que Orhan la ayudase y la acompañase a casa. En casa de su exmujer, Orhan recibe una llamada de Gönül: ¡hoy iban a hacer un picnic juntos!

Él le comenta que se tiene que ir rápido; pero la tía de los Eren pronto se ofrece a hacerle un café por las molestias. Lo que nadie se espera es que Sengül... ¡le eche un somnífero a la bebida! ¿Qué pasará ahora?

Por otra parte, podemos ver como Nebahat se arregla mucho para un evento al que va a ir con su exmarido. Doruk, que sabe que sus padres vivieron una noche de pasión, advierte a su madre: ¡no debe volver a enamorarse de su padre!

Y no solo eso, el novio de Asiye hace hincapié en que Akif ya tiene una pareja y le está siendo infiel con ella. Nebahat se queda pensativa, ¿escuchará los consejos de su hijo?

Sin embargo, cuando llegan al lugar donde se celebra el evento, Akif y Nebahat se dan cuenta de que han llegado una hora antes. Para matar el tiempo se sientan juntos en una mesa del restaurante y piden unas copas... ¡y el tonteo entre ellos es más que evidente!

La parejita no tarda en ser descubierta por Ayla, que no duda en llamar a Suzan para darle la noticia. La madre de Ömer confiesa no tener ni idea de que Akif había quedado con su exmujer; aun así, ella intenta excusarle: seguro que se han encontrado de casualidad. ¿Será Suzan capaz de descubrir la infidelidad?

El último encontronazo del capítulo es entre Sarp y Ömer. El joven Yilmaz no deja de provocar al hermano de Asiye... ¡incluso le llega a confesar que fue él quien atropelló a Emel! Y aunque en un momento puntual, Ömer no puede contener su rabia, parece esquivar muy bien a su enemigo.

Sin embargo, Sarp se tropieza y se le cae una estantería encima. El novio de Süsen intenta por todos los medios ayudar a su enemigo, pero justo en ese momento entra Yasmin. Y Sarp, en vez de decir que fue un accidente... ¡le echa la culpa a Ömer!

¿Logrará Ömer demostrar su inocencia o se saldrá Sarp con la suya? ¿Será Suzan capaz de descubrir la infidelidad de Akif? ¡No te pierdas los próximos capítulos de ‘Hermanos’ para descubrirlo!