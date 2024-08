En el último capítulo de Hermanos: Akif descubre que le queda muy poco tiempo de vida mientras un accidente podría cambiarlo todo

Sarp ha descubierto que Lydia no esta siendo sincera con sus sentimientos y ha decidido cortar con ella. El joven ha aprovechado que su novia había ido un momento al baño para revisarle el móvil y resolver dudas que rondaban por su cabeza.

El hijo de Şevval no esperaba encontrarse el mensaje que cambiaría su relación para siempre: Lydia había confesado a una amiga suya que no había tenido ninguna relación con Ömer porque no había podido y que por es estaba con Sarp.

El joven se ha dado cuenta de que es su segundo plato y eso le ha dolido mucho. Con el corazón roto, Sarp ha terminado con Lydia diciéndole unas duras palabras. ¿Será el fin de esta relación?

Por otro lado, hemos vivido un momento muy divertido con los chicos y las chicas del Ataman. Los jóvenes han jugado un partido de futbol en el que las chicas también participaban.

Ellas al ver que los chicos no confiaban en que lo iban hacer bien, han decidido darles un escarmiento. Han empezado a darles el balón al equipo contrario e incluso hasta han estado a punto de… ¡Meter un gol en su propia portería!

Cuando ya habían fastidiado lo suficiente, Aybike y Susen han sacado sus mejores movimientos y han dejado a los chicos boquiabiertos con su experiencia jugando al futbol. ¡Han metido varios goles! Los chicos no se lo esperaban, han hecho un equipo de diez.

Gokhan sigue en sus trece intentando salirse siempre con la suya. La madre de Berk ya no aguantaba más y había decidido volver a destapar todas las mentiras de Gokhan delante de Berk.

Todo ha dado un giro cuando el padre de Berk le ha advertido que no lo haga o contara a sus hijos que ella mato a su madre biológica. Ayla sabe que fue un accidente y que ella no es la asesina de la madre de Berk y Elif, pero tiene miedo de que sus hijos crean a su padre antes que a ella.

Gokhan ha admitido delante de Ayla que solo quiere a Berk por dinero, pero ella no puede contar nada, se encuentra entre la espada y la pared ¿Conseguirá estar en silencio por mantener el amor de Berk y Elif o destapará a Gokhan con todas las consecuencias?

¡Akif vuelve a ser pillado de nuevo! El marido de Nebahat no ha dejado de engañarla en ningún momento. Al principio parecía que la historia entre él y Süreyya era temporal pero no ha sido así.

Nebahat se encuentra con un video que le han enviado en el que sale su marido con Süreyya poniéndole un colgante y muy cariñoso. La empresaria ha perdonado mil cosas a Akif, pero ya está cansada. ¿Romperá su relación por completo después de ver el video?

Por otro lado, Akif tiene un problema de salud que le ha cogido por sorpresa. El empresario había tenido fuertes dolores de cabeza, pero no les había dado importancia. En principio no había querido ir al médico, pero tras fuertes dolores ha decidido hacerlo.

Cuando ha llegado a la consulta, el doctor no le ha dado buenas noticias: Tiene un tumor maligno. El empresario se queda totalmente impactado sin saber que hacer ni que decir, ha sido un golpe muy duro para él.

En cuanto el doctor le informa de su mala situación al empresario se le cae una lagrima: Le quedan cuatro meses de vida.

Y terminamos el capítulo con una fuerte discusión entre Cansu y Aybike. La nueva hija de Orhan pierde el móvil y se lo encuentra su hermana. Cuando Aybike se fija bien en su foto de perfil ¡Tiene su colgante, se lo ha robado!

Aybike no puede creerlo, sabía que había sido ella quien se lo había quitado. Las dos han entrado en un fuerte forcejeo y Cansu ha salido despedida hacia la carretera.

En ese momento ha llegado Orhan con la furgoneta y… ¡La ha atropellado! El padre de Aybike se ha bajado del coche y ha cogido a su hija entre sus brazos ¿Podrá recuperarse Cansu de este accidente?

¿Romperán finalmente Sarp y Lydia? ¿Podrá mantener Ayla su silencio? ¿Perdonará Nebahat a Akif después de enterarse de su enfermedad? Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de Hermanos ¡No te lo pierdas!