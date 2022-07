Silme Selçuk, sobre su personaje Nebahat en ‘Hermanos’: “Ella está en su zona de confort y tiene miedo de salir de ahí"

Silme Selçuk encarna a Nebahat en la serie “Hermanos”, el nuevo éxito de Antena 3. En esta entrevista la actriz ha hablado sobre su personaje, la esposa de Akif Atakul y mejor amiga de Suzan.

Selçuk ha destacado las diferencias que la separan de su personaje: “No tengo en común muchas cosas con Nebahat y espero no tenerlas”. La mujer a la que da vida lleva dedicándose exclusivamente a su familia desde que se casó con apenas 20 años y no trabaja.

Es por ello que en la serie lucha por mantener su estilo de vida y por evitar que agentes externos afecten lo más mínimo a su núcleo familiar. “Ella está en su zona de confort (…) y tiene miedo de salir de ahí y busca otra razón para vivir y valerse por sí misma.”, recalca Silme.

“Yo jamás perdonaría a mi esposo si me entero de que es infiel, pero Nebahat lo aceptó.”

El personaje al que Selçuk da vida tiene dos hijos con Akif, Melisa y Doruk, por los que se desvive. Además de dedicar su vida a ser esposa, la ha dedicado a ser madre y ahora, en un momento difícil para su matrimonio, sus hijos son los únicos que la mantienen junto a Akif.

Nebahat es una mujer que vive llena de miedos y esto hace que no se quiera dar cuenta de todos los problemas que hay a su alrededor. Selçuk lamenta que su personaje use a sus hijos como excusa para no divorciarse: “Yo jamás perdonaría a mi esposo si me entero de que es infiel, pero Nebahat lo aceptó.”