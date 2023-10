Recordamos a Leyla, la joven a la que la vida no le permitió ser feliz

Los inicios no siempre son buenos y, si no, que se lo digan a Leyla. Cuando la joven llegó al Ataman, no tardó en ganarse enemigos debido a su fuerte carácter, muy parecido al de su hermano. Tolga, que tenía un gran rechazo hacia los Eren, convenció a la joven para que los tratase de forma apática.

Por ello, cuando Leyla vio a Ömer ir al Ataman en limusina, no dudó en meterse con él: “Eres un auténtico chiste con patas”. Por su parte él no se quedó atrás y también le contestó provocando un fuerte enfrentamiento: “Y tú la personificación de la antipatía con patas”, le respondió el joven Eren a sus ataques.

Sin embargo, la relación entre los Eren y Leyla empezó a cambiar cuando los hermanos Eren vieron cómo un hombre estaba acosando a Asiye y... ¡dando la cara por ella!

Ömer, muy agradecido por lo sucedido, empezó a ver a los hermanos con otros ojos. De hecho, una noche en la que el joven Eren había discutido con Asiye y Süsen, acabó yendo a cenar con la pelirroja.

Süsen desde el principio tuvo celos de Leyla ya que veía que la nueva alumna coqueteaba con su novio desde el primer minuto que puso un pie en el colegio. Por ello, cuando se enteró de que Ömer y la hermana de Tolga habían cenado juntos... ¡se puso muy celosa!

El hijo de Tarhan no tardó en darse cuenta de que su hermana sentía algo por el joven Eren; sin embargo, Leyla decidió dar un paso atrás ante las advertencias constantes de Süsen. La pelirroja solo quería lo mejor para su amado... ¡sea con ella o no!

Por otra parte, la vida de Leyla y Tolga nunca ha sido fácil. Su padre les maltrataba y les humillaba constantemente. Los jóvenes, conscientes de que no podían seguir así por mucho más tiempo, empezaron a ahorrar para huir de casa.

Sin embargo, un día su padre pilló el bote con sus ahorros para comenzar una nueva vida y cuando volvieron a casa... ¡Leyla y Tolga se enfrentaron a Tarhan! Esa misma noche, ambos decidieron marcharse y, como no tenían donde ir, pasaron la noche en el gallinero de los Eren.

Tolga y Leyla toman una drástica decisión y se marchan para siempre de casa

Su padre no tardó en encontrarles. Sin embargo, mientras Tarhan estaba en el hospital debido al accidente, Tolga decidió denunciarle por el maltrato que han recibido durante años. Esa vez la suerte pareció estar de su lado porque el padre de Tolga fue detenido y el joven se lo contó a su hermana sin poder ocultar su alegría: “Ya no podrá hacernos ningún daño”.

El principio del fin para Leyla fue descubrir quien estaba detrás de la muerte de Kadir. Süsen intentó convencerla de que guardase el secreto; sin embargo, la joven no se veía capaz de esconder un secreto de tal calibre.

Después de la fiesta de cumpleaños de Ömer, Süsen y Leyla se enzarzan en una discusión... ¡la joven amenazó a la novia del joven Eren con contar la verdad! Inmersas en una pelea, la hermana de Tolga tropezó, cae rodando por las escaleras y se da un fuerte golpe en la cabeza que le provocó la muerte. ¡Tolga se ha queda destrozado!

Sin embargo, el corazón de la joven, gracias a un trasplante, podría salvar la vida de una niña. ¡Qué momento más bonito!

Sin duda, echaremos mucho de menos a Leyla, una joven soñadora que siempre mantuvo la esperanza de que Ömer se fijase en ella mientras vivía un amor en secreto que muy pocos conocían. Además, la joven supo sacar la mejor versión de Tolga mostrándonos a un joven que no era mala persona y que en realidad tenía un gran corazón. Solo había sido víctima de una dura infancia que le pasó factura siendo malo con las personas que menos lo merecían.

Nos despedimos para siempre de la cerecita de Tolga que tan buenas escenas nos ha regalado. ¡Te echaremos de menos, Leyla! ¡Hasta siempre!