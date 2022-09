En el último capítulo de ‘Hermanos’: Ömer se enfrenta a Suzan tras descubrir que es su madre biológica

¡La serie ‘Hermanos’ no puede estar más interesante! Muchas cosas están ocurriendo en el colegio Ataman que están haciendo que la vida de los personajes cambie por completo y de manera totalmente inesperada. El último gran acontecimiento ha sido que la revelación de que Ömer es hijo de Suzan y, a partir de ahí, todo es diferente para la familia Eren.

Nada más conocer la noticia en plena fiesta del día de la madre en el colegio, Ömer se ha quedado completamente en shock. Lo que acababa de descubrir era muy complicado de digerir…

Harika también se ha enterado en ese instante, y, muy enfadada, ha preguntado a su madre si lo que acababa de contar Akif era real. Suzan no lo ha podido negar… Y la joven, mucho más enfadada, ¡se ha ido!

Kadir se ha enfrentado al marido de Nebahat. ¿Cómo ha podido arruinarle la vida a su hermano delante de todos? Akif no se ha sentido culpable… Pero el mayor de los Eren lo ha dejado pasar, lo importante era que Ömer estuviese bien. ¿Cómo va a seguir viviendo sabiendo que no es hijo de Hatice y Veli?

Ömer se sentía muy confundido. No sabe a dónde pertenece realmente ni quién es su familia… ¡Lo dejaron abandonado! Kadir estaba harto de escuchar las palabras de su hermano, a él también le duelen, y ha decidido que es momento de hacerle entrar en razón.

Kadir le ha recordado todos los buenos y malos momentos que han compartido y le ha dicho que ser hermanos no es solo cuestión de sangre, sino de todo lo que han vivido. Emel y Asiye estaban también apoyando al joven, que se ha sentido muy arropado y parece haberlo entendido.

Harika también se ha visto muy afectada por la noticia. Acaba de descubrir que Ömer es su hermano, y no le gusta nada. En el colegio, la joven no ha dudado en enfrentarse a él.

Le ha dejado claro que nunca será su hermano y no conseguirá entrar en su familia. Él, sin embargo, ha demostrado no querer eso ni ahora ni en el futuro. Ömer se ha molestado mucho con la joven, pero sus primos y Asiye le han hecho entender que ella también está pasando por un momento complicado.

Doruk sabe que Asiye no está teniendo unos días muy buenos y ha intentado hablar con ella y animarla. El joven quiere que se desahogue, pero ella se muestra reacia. Está muy enfadada, sobre todo con sus padres por no haberle contado en su momento que Ömer no era su verdadero hermano. Cree que así todo hubiera sido más fácil.

Sin embargo, el joven ha intentado hacerle ver que hubiese dolido igual, y que seguramente sus padres estaban esperando a que fueran mayores. Asiye se ha dado cuenta de lo que estaba consiguiendo Doruk, ¡incluso la ha hecho sonreír! Aun así, no acepta haberlo perdonado… ¿Les durará mucho más esta situación?

Suzan está dispuesta a todo para vengarse de Akif por haber contado a todos que su hijo es Ömer. La madre de Harika ideó un plan para conseguir que su nuevo socio tuviese que abandonar la empresa, pero se le ha vuelto en su contra. Eso sí, las cosas no se van a quedar así… ¿Hasta dónde será capaz de llegar?

El reencuentro entre Ömer y Suzan desde la fiesta del día de la madre ha tenido lugar en el colegio Ataman. La madre de Harika ha intentado evitar al Eren, pero él ha sido valiente y se ha enfrentado a ella.

Le ha dicho que no hace falta que se preocupe por él, que no la necesita ni a ella ni a Harika para nada. Ömer también le ha agradecido que un día lo dejase abandonado en la mezquita, porque así encontró a los mejores padres que hubiera podido tener. Suzan ha intentado explicarse, pero no ha conseguido que le salgan las palabras…

Está todo muy interesante. ¿Quieres saber cómo continúa? ¡No te pierdas cada lunes y martes un nuevo capítulo de 'Hermanos' en Antena 3 a las 22:45!