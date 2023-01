En el último capítulo de ‘Hermanos’: La obsesión de Ömer por descubrir la verdad sobre la muerte de Kadir (

Empieza otra entrega más de ‘Hermanos’, una semana además, muy dura para los personajes al tener que aprender a seguir con sus vidas después de que el mayor de los hermanos, Kadir, muriera en un accidente.

Los Eren no se acostumbran a su vida sin Kadir, no les está resultando nada fácil. Cada uno ha encontrado una forma distinta de sentirse junto a su hermano, Asiye habla con el enviándole audios a su móvil, es su manera de contarle a su hermano mayor como están, de desahogarse y de reflexionar. Ömer, por su parte, se ha obsesionado con la idea de encontrar a un testigo que sepa que sucedió esa noche y le cuente toda la verdad, ha colocado carteles por la ciudad a la espera de que alguien le llame y Emel, la pequeña de la familia no quita ojo a sus hermanos, no puede permitir que algo malo vuelva a pasar.

Entre tanto, Melisa, que iba al volante cuando sucedió el accidente, ha sido ingresada en una clínica psiquiátrica de Ginebra tras no poder superar lo que le sucedió a su novio Kadir y encontrarse mentalmente bloqueada. Akif y Doruk acaban de aterrizar de Ginebra y llegan a casa tras acompañarla a la clínica. Al llegar, su hermano Kaan les pregunta sobre ella y el nuevo lugar en el que pasará las próximas semanas.

Por otro lado, el amor parece que vuelve a aparecer. Tras estos duros momento, Tolga no deja de acercarse cada vez más a Cemile y se muestra como un apoyo para ella. Cemile tiene nueva casa y Tolga habla con ella para acudir de visita, al fin y al cabo, cuando alguien tiene nueva casa, los demás acuden a visitarle. ¡Ella ha cedido! ¿Qué pasará entre ambos?

Sabemos que los personajes lo están pasando mal por la muerte de Kadir, pero Süsen tras quedarse sola por irse Melisa a Ginebra, se pasa los días y las horas angustiada por si alguien descubre que Kadir chocó contra el coche en el que iban ambas. Sus ataques de pánico no cesan y por ello ha acudido a casa de los Atakul para pedirles ayuda y desahogarse. ¡Cree que la van a descubrir!

Además, Ömer ha tenido un golpe de mala suerte. Ha recibido un mensaje de texto de un testigo, pero justo antes de leerlo su batería se termina y el móvil se apaga, lo que hacer que Ömer entre en cólera y tire varios platos al suelo sin querer. Su jefe, por el ruido va a ver qué ha pasado y ambos acaban a gritos. Su jefe le despide y él termina pagando su rabia contra él, por la muerte de Kadir. ¿Saldrá de ésta?

¡Un testigo ha llamado a Ömer! Alguien ha visto los carteles y se ha lanzado a llamarle. A toda prisa Ömer ha apuntado la dirección en la que se encontrará con el testigo y ha salido corriendo de clase para hablar con él. Entre tanto, se siembra el pánico en Süsen que junto a Kaan acuden nerviosos a contarle a Akif lo que acababa de pasar. ¿Se descubrirá la verdad? ¿Será verdad que esa persona lo vio todo?

