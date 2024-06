Nebahat y Suzan, más unidas y empoderadas que nunca, unen sus fuerzas en contra de Akif

Suzan y Nebahat siempre han tenido algo en común y con nombre propio: Akif. El empresario, primero, engañó a su "huracán rubio", como él llamaba de forma cariñosa a su mujer, con Suzan. Después, la madre de sus hijos rompió con él y a él le faltó tiempo para correr a los brazos de la que era su amante y casarse con ella.

Akif y su doble juego

Los papeles habían cambiado por completo y esa vida de ensueño que el gran Akif Atakul había prometido a Suzan, se iba desvaneciendo y quedándose en eso, en un sueño. Aunque le costó, verlo, la madre de Ömer pronto se dio cuenta que su marido jugaba a dos bandas entre su ex y ella.

Suzan ponía punto y final con Akif para comenzar una nueva vida mientras él volvía a acercarse a Nebahat diciéndole una y otra vez que había cambiado y que atrás quedaba ese hombre infiel que tanto daño había hecho a a ambas.

La amistad entre ambas mujeres ha pasado por muchos desencuentros y encuentros. Siempre fueron grandes amigas, pero esa relación se rompió cuando se dieron cuenta de que ambas eran las protagonistas del juegoa dos banas de Akif donde él era el director de una gran mentira.

Una amistad contra todo

Lo cierto es que Nebahat y Suzan siempre han estado al lado la una de la otra y ahora vuelven a estar más unidas que nunca. Y es que si Akif no tenía suficiente con engañar a ambas mujeres, ahora ha entrado en acción otra mujer por la que el empresario ha perdido totalmente la cabeza: Süreyya.

Akif ha hecho hasta lo imposible porque Süreyya se fije en él y, aunque muchas veces Nebahat estuvo a punto de pillarle, no ha sido hasta ver unas imágenes en las que su marido le suplicaba a la joven que no se casase con Yaman, cuando ha abierto los ojos. ¡Además Akif ha acabado confesándole que estaba enamorado de ella!

Desde entonces, Nebahat no quiere saber nada más de Akif y ha vuelto a pedirle el divorcio cansada de sus mentiras. ¡No quiere volver a pasar por lo mismo! La mujer ha quemado su ropa y a su lado ha estado...¡Suzan! La que fue su mejor amiga se ha convertido en su mayor apoyo en estos difíciles momentos.

"No lloro por tristeza, si no por rabia", le dice Nebahat a Suzan que se alegra de que por fin se le haya caído la venda de los ojos. Suzan le pide a su amiga que nunca más vuelva a perdonar a Akif y las dos mujeres unen sus fuerzas quemando la ropa del hombre por el que han derramado tantas lágrimas: "Será un desahogo para las dos·, le dice Suzan a una Nebahat que por fin ya tiene claro que no volverá a tropezarse con la misma piedra.