¡Menudo ritmo! Así fue la divertida y peculiar clase de baile de Oğulcan y Elif

Süsen había reservado dos entradas para ir a clases de baile con Ömer, pero como han roto y el joven Eren no quiere ni verla, decidió regalárselas a su amiga Elif para que vaya con quién quiera.

Aunque discuten cada dos por tres y no dejan de picarse, Oğulcan y Elif se han hecho buenos amigos y, precisamente por eso, la joven le preguntó a él si quería ir a la clase de baile con ella. ¡El hijo de Orhan ni quiera pudo pensárselo porque Elif no le dio opción de decir que no!

Para sorpresa de Oğulcan, Elif ha resultado ser una espléndida bailarina. La joven se ha animado a hacer una exhibición ella sólo después de ver la torpeza de su acompañante con otra de las asistentes a la clase.

Los dos amigos han sorprendido hasta a la propia profesora con su baile, aunque Oğulcan no ha renunciado a hacer el tonto y eso ha cabreado a Elif, que se toma muy enserio la clase.

Parece que los dos alumnos del Ataman han entablado una bonita amistad y han encontrado a alguien con una forma de ser muy parecida a la suya. ¿Acabará evolucionando su relación hacia algo más que una amistad? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Hermanos para averiguarlo!