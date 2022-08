En el último capítulo de ‘Hermanos’: Harika trata de acabar con la relación de Doruk y Asiye, pero consigue el efecto contrario

Esta semana ‘Hermanos’ viene cargado de sorpresas. La vida de los personajes parece que poco a poco va cogiendo un buen rumbo, aunque siempre hay algún obstáculo que superar. El amor y el desamor está muy presente y serán los que marquen el destino de todos.

Ömer se ha metido en problemas de nuevo, pero por suerte su hermano Kadir está ahí para ayudar. El joven Eren se peleó con Tolga, y este le denunció a la policía, por lo que Ömer fue detenido. El mayor de los hermanos fue a ver al hospital al exnovio de Ayşe, pues el futuro del joven dependía de su estado de salud.

Por suerte, Tolga estaba bien, pero Kadir asumió las consecuencias de lo que había hecho su hermano para evitarle más problemas. El joven le pegó una paliza al mayor de los Eren y ha quitado la denuncia.

Kadir y Orhan están muy preocupados por el comportamiento de Ömer últimamente. Los dos estaban hablando de ello cuando ha salido el asunto de la verdadera madre del joven Eren. Este es un secreto que solo ellos conocen. Sin embargo, puede estar en peligro de salir a la luz. ¡Şengül ha escuchado que Suzan es la verdadera madre de Ömer! ¿Se lo contará a todos?

En el colegio Kadir parecía tenerlo todo resuelto. Sin embargo, parece que Süsen no termina de aceptar que no estén juntos y le ha pedido una segunda oportunidad. Él ha dicho que no y ella le ha pedido ayuda a Melisa para recuperarlo.

Berk le ha abierto los ojos a la joven: Melisa está enamorada de Kadir, y no la va a ayudar. Süsen se ha enfadado mucho al saberlo y se ha enfrentado a la hermana de Doruk y después a Kadir. ¡Aybike le ha contado que su primo la utilizó! ¿Buscará venganza?

Asiye le pidió a Doruk que mejorase si quería conseguir que se fiara de él. El joven le prometió que cambiaría y que todos se darían cuenta, y parece que lo está cumpliendo. Harika se muere de celos por el acercamiento entre ambos, y le ha tendido una trampa a Asiye.

Han pillado a la joven Eren con un examen robado en su mochila, ¡pero ella no había sido! El profesor le ha advertido de que le quitarían la beca. Para evitarlo, Doruk ha dado la cara por ella y se ha declarado culpable.

Con este bonito gesto de Doruk, Asiye parece haberse dado cuenta de muchas cosas. Cuando el joven ha vuelto del despacho se ha enfrentado directamente a Harika, que lo ha negado todo. Ella niega sentir celos, ¿por qué iba a hacerlo si no hay nada entre Doruk y Asiye?

El joven entonces le ha contado a toda la clase que está enamorado de la Eren y que va a hacer todo lo que pueda para que ella confíe en él. Este gesto ha conmovido mucho a Asiye, que le ha cogido de la mano. ¡Ya son oficialmente la nueva pareja del colegio Ataman!

Desde que ocurrió la pelea, Ömer no había hablado con Ayşe. Ella está bastante enfadada por cómo reaccionó el joven, no imaginaba que fuese tan violento. Sin embargo, solo le faltaba saber el trasfondo para entender la situación. Ömer le ha explicado que se estaban riendo de él por vivir en un gallinero y por eso reaccionó así. La joven se ha quedado sin palabras al escuchar la historia de la vida de Ömer. ¿Conseguirá perdonarle por lo que hizo?

