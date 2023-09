"Haré de tu vida un infierno": Hermanos, el lunes y martes en Antena 3

La madre de Doruk sigue con su particular guerra contra Asiye. No quiere que su hijo siga con ella y no va a parar hasta conseguirlo. Primero, hará creer a la joven Eren que Doruk ha renunciado a sus sueños por su culpa, pero él estará convencido de que pueden cumplirlos juntos.

Doruk no está dispuesto a dejar su relación con Asiye, pero Nebahat dará un paso más en esta guerra que parece no tener fin. Le dará 10.000 liras al jefe de Asiye, a cambio de que la despida.

La joven lo descubrirá y se enfrentará a ella, aunque Nebahat le dirá que da igual lo que diga o haga porque no va a parar hasta hacer de su vida un infierno. La hermana de Ömer no está dispuesta a rendirse y se enfrentará a ella, pero Nebahat fingirá que no ha hecho nada cuando Doruk llega y escucha su discusión. ¿Qué pasará ahora?, ¿Doruk se pondrá del lado de Nebahat o del lado de Asiye?

¡No te pierdas los próximos capítulos de Hermanos para descubrirlo! ¡Os esperamos, el lunes y martes, en Antena 3!