¿Han empezado a quererse como hermanos? ¡Así ha evolucionado la relación de Ömer y Sarp!

Sarp le cogió manía a Ömer desde la primera vez que lo vio y eso que todavía no sabía que eran hermanos. Su padre echó de malas maneras al joven Eren de la mansión de la señora Sevgi, sin saber que estaba dejando en la calle a su propio hijo.

Sarp le había hecho la cruz a Ömer y a sus hermanas al pensar que eran unos aprovechados y los miró por encima del hombro desde que puso un pie en el colegio Ataman. Sus ataques y provocaciones hacia el joven Eren eran constantes y llegaron a pegarse en numerosas ocasiones.

Descubrir que son hermanos no mejoró la situación, de hecho, la empeoró. Sarp no podía soportar la idea de llevar la misma sangre que Ömer por eso lo despreciaba cada vez que lo veía. ¡Y el joven Eren no podía quedarse de brazos cruzados ante estas actitudes! Asiye tuvo que darle un ultimátum a su hermano para que cesase esta guerra, ya que tenía miedo de que algún día se acabasen matando.

Süsen, el principal motivo de sus disputas

Otro de los motivos por los que Sarp sentía rabia hacia Ömer era porque era novio de Süsen, la chica que le gustaba. El joven hizo todo lo posible por separarlos y consiguió que rompieran contándole a Ömer que su compañera y él salían juntos para proteger el gran secreto de Süsen: haber presenciado las muertes de Leyla y Kadir.

Mientras Sarp y Süsen fingían ser pareja, los enfrentamientos entre los hijos de Ahmet fueron constantes. Finalmente, el propio Sarp acabó reconociéndole a Ömer que su chica y él nunca habían sido pareja.

Siempre que parecía que los hermanos comenzaban a acercarse, la presencia de Süsen lo echaba todo a perder, sin ella quererlo, claro. Sarp no podía olvidarla y todavía le dolía verla al lado de Ömer.

El cambio de Sarp

Sarp dejó a todos sin palabras cuándo se ofreció a donarle sangre a Ömer después del tiroteo que se cobró la vida de Zehra y que dejó a varios alumnos del Ataman gravemente heridos. El hijo de Sevval dejó el orgullo a un lado y actuó por primera vez como un hermano con el joven Eren.

A raíz de ese gesto, Ömer comenzó a ver a Sarp con otros ojos, aunque éste todavía se negaba a aceptarlo como un hermano y a llevarse bien con él. La verdadera mejoría de su relación llegó cuando los dos recibieron una brutal paliza por parte de unos desalmados a la salida del Club.

Sarp dio la cara por su hermano y los dos acabaron en el suelo riéndose por la situación que acababan de vivir. A pesar de la gravedad del asunto, los dos habían demostrado que no dejarían a su hermano tirado.

Todos se han sorprendido en el Ataman al ver que Sarp y Ömer ya no se pelean, de hecho… ¡hasta se sonríen! ¿Conseguirán mantener esta buena sintonía a partir de ahora o volverán a pelarse? ¡No os perdáis los próximos capítulos de Hermanos para descubrir cómo continúa esta relación!