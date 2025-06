Nicole consigue la clave para destruir a Eva: esto es todo lo que ha pasado hasta ahora en Eva & Nicole

Eva & Nicole comienza a ver el final tras un magnifico recorrido que ha revolucionado las pantallas. La gran batalla entre las dos grandes reinas de Marbella está llegando a su punto más álgido. ¿Quién será la ganadora? Pero antes de decidirlo, vamos ha hacer un repaso de toda su historia.

Todo comenzó en los años 70, cuando dos jovencísimas Eva y Nicole se conocieron durante una entrevista de trabajo. Nicole se quedo sorprendida con la astucia de la joven, y fue contratada para trabajar en su nuevo local. Pero todo cambió con la aparición de Manuel, la entonces pareja de Eva. Nicole se obsesionó con él, llegando incluso... ¡a exportar a la joven!

Cuando fue expulsada de Francia, Eva volvió a Riad y sufrió durante años, pero siempre estuvo acompañada de su mejor amigo, Omar. Con los años, ambos conocieron a Malek, un multimillonario jeque árabe con el que Eva acabó casándose con él. Sin embargo, todo formaba parte de una tapadera, ya que era Omar quién mantenía una relación amorosa con él.

Pero su felicidad duró poco: la muerte de Malek llegó pronto, dejando tras de sí una gran herencia y demasiadas deudas con una persona a la que no le temblaba el pulso al disparar a una persona: Raymond Sadiq.

Tras toda una juventud de dolor, y tras la complicada muerte de Malek, Eva solamente tenía un objetivo: acabar con Nicole y abrir su propia discoteca: Eva's Nuit. Y por ahora no va nada mal, aunque Nicole lo tiene muy claro: no va a permitir que nada ni nadie acabe con su imperio. Pero parece que está perdiendo otras cosas que quizás no sabía que eran más importantes...

Manuel, tras saber la verdad sobre lo ocurrido en París, se ha alejado de su lado para siempre. Oliver ha decidido seguir conociendo a Eva, la mayor enemiga de su madre, sin importarle las consecuencias. Parece que su única mano fiel es Renata, pero...¿realmente conoce del todo a su amiga? ¿O le estará ocultando algo?

