Ferit cambia las reglas del matrimonio y deja fuera a Seyran: “Primero haremos lo que yo quiera”

Kazim no duda ni un segundo. Ha tomado una decisión y se la comunica a Esme y Hattuç: Ferit y Seyran se quedarán en su casa una temporada. Lo cree necesario, quiere proteger a su yerno y se muestra como un verdadero padre para él.

Pero Hattuç no lo ve claro. Está convencida de que Halis no aceptará que vivan bajo el mismo techo. Aun así, Kazim no cede y está decidido a plantarse frente a quien haga falta.

Mientras tanto, la tensión entre Ferit y Seyran va en aumento. Discuten en la habitación mientras Suna intenta mediar. Ferit insiste en quedarse allí, y cuando Seyran se niega, le dice: “Si estás tan interesada en la mansión, puedes volver”.

Seyran estalla. Le recuerda que fue él quien pegó primero a Kaya, y que por eso su abuelo reaccionó como lo hizo. “No quiero volver a vivir en casa de mi padre”, le explica.

Pero Ferit no la escucha y se burla. “Así es el matrimonio. A veces hay que hacer cosas que no quieres por tu pareja. Yo quiero vivir en esta casa”.

Y entonces, Ferit se impone por encima de ella con una orden muy clara. "Primero haremos lo que yo quiera. Luego ya veremos lo que tú quieres". Prepárate para un capítulo cargado de tensión…