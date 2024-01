Ömer da la cara por Sarp, pero él le pide que no lo haga: "¿Por qué me defiendes?"

Los alumnos del colegio Ataman están disputando un partido de fútbol cuando de repente Sarp y otro compañero empiezan a discutir.

Intentan separarlos, pero parece que ninguno va a dar su brazo a torcer. Entonces, Ömer decide intervenir y…¡defiende a Sarp! Se siente en deuda con él después de que este el donase sangre mientras estaba en el hospital herido tras el tiroteo que acabó con la vida de Zehra.

Sarp, entonces, le echa en cara que le haya defendido y le pide que no se meta donde no le llaman: “No me defiendas. Déjame en paz”. ¿Algún día podrán llevarse bien y como los hermanos que son?