"¿Ese hombre es mi padre?": 'Hermanos', el lunes y martes en Antena 3

Ahmet ya sabe que Ömer es su hijo, pero no lo acepta y parece que, por el momento, no piensa reconocerlo. De hecho, el hijo de la señora Sevgi, animado por su mujer, pensó en incapacitar a su madre para que ella no pudiese ir al notario y repartir sus bienes también con el joven Eren.

Mientras tanto, Ömer empieza a atar cabos y recuerda en una conversación que mantuvo con su madre, en la que ella le confesó que su padre biológico se llama: Ahmet Yilmaz .Sin pensárselo dos veces, acude a hablar con su madre para preguntarle si el padre de Sarp y Yasmin es su padre, algo que no le gustaría nada ya que él les echó de casa de la señora Sevgi y desde que le conocen no ha hecho más que hacerles la vida imposible.

¿Qué le responderá Suzan a su hijo?, ¿Qué hará Ömer cuando descubra la verdad? ¡No te pierdas los próximos capítulos de 'Hermanos' para descubrirlo!