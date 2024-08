En el último capítulo de Hermanos: Los Eren, destrozados, en sus primeros días sin Asiye

La familia Eren está viviendo uno de los momentos más difíciles hasta ahora: un pilar fundamental se ha ido para siempre. Los familiares de Asiye están totalmente derrumbados después de que la joven no aguantara más y su corazón dejara de latir.

Al llegar a clase, Ömer ha visto cómo han homenajeado a su hermana con unas flores y una foto suya en el lugar donde se sentaba la joven, él no ha podido evitar recordar todos los momentos especiales que ha vivido junto a ella.

Aybike tampoco puede dejar de recordar todo lo que ha vivido con Asiye: esos momentos siempre permanecerán en sus corazones.

Ayla no está dispuesta a soportar que Gokhan siga engañando a su hijo y ha intentado grabar una conversación en la que él confesara toda la verdad, pero su plan sale mal. Cuando la madre de Berk le ha insistido a Gokhan para que lo cuente todo, él se da cuenta de que hay algo raro y que la madre de su hijo le ha tendido una trampa.

Gokhan se ha percatado de que Ayla ha grabado toda la conversación, así que ha decidido quitarle el móvil y borrar el audio. El padre de Berk está muy seguro de que su hijo nunca le descubrirá y termina advirtiéndole a Ayla que no intente competir con él porque perderá. ¿Conseguirá la madre de Berk destapar sus mentiras?

Yasmin ha querido tener un bonito detalle con Ömer y ha decidido llevarle un libro que le dejo Asiye, en el interior de él la joven, había dejado una nota escrita por ella con una receta para cuando su hermano se encontrase mal.

Ömer no puede evitar llorar desconsoladamente y Yasmin lo ha apoyado diciéndole “yo también soy tu hermana”, mientras le ha entregado una botella con la receta que le había recomendado Asiye.

Orhan se encuentra en un momento muy duro para él: acaba de perder a una de las personas más importantes de su vida. Por casualidad del destino, se ha encontrado con una exnovia que tuvo antes de conocer a el amor de su vida, que ha sido siempre Şengül.

La mujer abre su corazón y le explica a Orhan que no se han encontrado por casualidad, si no que ella le ha estado buscando. El padre de Aybike no sabe bien qué decir ni cómo reaccionar.

Aydan le ha confesado que cuando su marido murió, su hija se percató de que había estado engañado toda la vida. ¡Su verdadero padre es Orhan! El único deseo de la joven era conocer a su padre de verdad y por ese motivo Aydan había ido a buscarlo. ¿Cómo se tomarán esta noticia Oğulcan y Aybike?

Es el cumpleaños de la pequeña de la familia y tendrá que vivirlo sin su mayor apoyo, su hermana mayor. Todos los primos han celebrado el cumpleaños de Emel con la mayor positividad que han podido tener en este momento tan duro.

Los jóvenes han presenciado un emotivo momento en el que han leído unas preguntas que había contestado Asiye en el pasado, hablando de sus deseos, sus gustos y de su familia. Todos han estado atentos a las respuestas, que las estaba leyendo Aybike, hasta que le ha pedido por favor a Tolga que siga él… ¡La joven está destrozada!

Ömer está preso de la ira y la venganza desde que su hermana ha muerto. El joven encuentra por fin al culpable del asesinato de Asiye y tiene un objetivo muy claro: acabar con su vida.

El asesino le ha ofrecido a Ömer mucho dinero, pero el joven no es capaz de ver más allá de la muerte de su hermana. Cuando ha estado a punto de acabar con él, los recuerdos de Asiye le han invadido la mente.

Asiye parecía real, como si estuvieran juntos otra vez. Su hermana le ha pedido que por favor que no mate a ese hombre o Emel se quedará sola. El joven, con el cuchillo en la mano, a punto de matar al asesino, ha decidido hacerle caso a su hermana.

El triste momento que acaba de vivir Ömer con Asiye se lo guardará siempre en el corazón. La última voluntad de su hermana es que proteja a Emel con todas sus fuerzas y que no la deje nunca sola.

A todos nos ha dejado rotos el saber que Asiye nunca más estará con nosotros compartiendo momentos de Hermanos ¡Te echaremos mucho de menos Asiye! ¡Te queremos!