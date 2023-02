Avance semanal de ‘Hermanos’: “Dicen que vendrán tiempo mejores, pero, ¿cuándo?”

Ajenos al terrible accidente acaba de ocurrir en una de las casas que Asiye limpiaba y que dejó a Emel gravemente herida de un disparo, Oğulcan y Harika disfrutan del inicio de su relación.

El hermano de Aybike no quiere separarse de su nueva novia. ¡Tiene miedo a que todo sea un sueño! Harika lo tranquiliza y le dice que no tiene por qué preocuparse. Pero la euforia de Oğulcan todavía no le deja creerse que están juntos. ¡Incluso quiere inmortalizar en fotos todos sus momentos juntos!

Además, en los próximos capítulos veremos cómo Aybike se replanteará su relación con Berk..¿pensará en volver con él? Por otro lado, Ayla, la madre de Berk, deberá tomar una nueva decisión al recibir una invitación sorpresa.

¡No te pierdas todo lo que va a pasar en 'Hermanos' en los próximos capítulos! Lunes a las 22:45h, os esperamos en Antena 3 y si no queréis esperar, podéis adelantaros a la emisión en ATRESPLAYER Premium.