Cansu, Ayaz y Sarp: el peligroso triángulo amoroso que amenaza con revolucionarlo todo

Cansu llegó a Hermanos para revolucionarlo… ¡todo! La joven, buscaba el amor de su padre biológico: Orhan. Aunque Oğulcan y Aybike no se creían que ella fuese su hermana, una prueba de paternidad confirmo la noticia.

Desde entonces, Cansu ha tenido que hacerse un hueco entre sus compañeros del Ataman. Aunque la joven no comenzó con buen pie, hemos podido ver que tras esa coraza donde ella se refugia, hay un gran corazón.

Cansu es una chica soñadora y enamoradiza que lo único que quiere es ser feliz y encontrar su lugar en la vida. La joven le ha robado el corazón a uno de los chicos más duros del Ataman: Sarp.

Su relación con Sarp

El joven, en un principio, tenía una relación con Lydia, quien se marchó a Canadá con su familia por temas de trabajo. En ese momento, llegó Cansu. La nueva hija de Orhan dejó a Sarp sin palabras el primer día que se conocieron.

Ambos tenían más cosas en común de lo que se imaginaban. La joven se las ingenió para empezar a estudiar en el Ataman y es ahí cuando descubrió que Sarp y Ömer… ¡eran hermanos!

A pesar de que su relación no era buena, el joven… ¡se moría por Cansu! La hija de Ayten se ha sentido muy apoyada por Sarp en todo momento, sin saber que él tenía otras intenciones.

Ambos hicieron muy buenas migas, pero realmente quien le produce mariposas en el estómago a Cansu, es otra persona: Ayaz.

Su relación con Ayaz

La joven, intentó en varias ocasiones llamar la atención de Ayaz. Hasta fingió ser clienta en el mismo gimnasio donde el entrenaba… ¡Siendo la limpiadora! Toda su ilusión desapareció su primer día de clase, cuando Aybike desmonto sus mentiras delante del todos.

En esos momentos, ha estado Sarp para apoyarla, pero aun así su corazón pertenece a otra persona. Además, Ayaz no se encuentra en un buen momento para enamorarse. Desde la muerte de Asiye, el joven no levanta cabeza y no logra olvidar al gran amor de su vida.

Otra de las cosas que descocía Cansu es que Ayaz y Sarp… ¡Son primos! Todo este hecho un lío desde que la joven cogió confianza con el hermano de Yasmin y le pidió que le ayudara a enamorar a Ayaz… ¡Qué locura!

El joven ha aceptado, pero no lo ha demostrado en el último intento de Cansu por conquistar a Ayaz.

Además, todo esto ha creado un enfrentamiento entre los primos. Ayaz dolido por la desconfianza de su primo decidió pedirle ha Cansu que fueran juntos a la biblioteca y Sarp dejándose llevar por el enfado ha intoxicado a su primo con somníferos causándole un accidente de moto.

¡Y esto no acaba aquí! Ayaz ha contraatacado pidiéndole salir a Cansu delante de Sarp dándole donde mas le duele.

No sabemos cómo acabará este trio amoroso entre los jóvenes del Ataman, pero por ahora no tiene muy buena pinta. ¿Confesará Sarp algún día a Cansu que está enamorado de ella?