La vida de Ayla pende de un hilo: Berk y Elif, desolados ante la tragedia

Berk y Elif se encontraron a Ayla gravemente herida, tirada en el suelo, después de que ‘un ladrón’ entrara en su casa. Inmediatamente los jóvenes al ver esta situación la llevaron rápidamente al hospital.

Ambos han estado a su lado en todo momento. Los jóvenes están destrozados al ver su estado de salud de su madre y no han parado de llorar y de rezar para que se recupere pronto.

Mientras estaban acompañándola en la habitación, Gokhan se ha presentado, aparentemente muy preocupado por la salud de la madre de sus hijos y Berk ha estallado contra él.

Aunque los jóvenes no se lo imaginan, el ladrón que ha entrado en casa de Ayla ha sido él. El empresario tenía la intención de volver a robar el dinero de Berk y Ayla le pilló con las manos en la masa.

A pesar de que Berk no sabe está información, el joven no ha podido evitar descargar toda su ira contra su padre: “Lárgate, no hagas que lo pague contigo” ¿Qué pasará si Berk descubre que ha sido Gokhan el culpable de todo?