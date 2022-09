Suzan, en shock, echa a Ömer de su casa: "¿Qué le has hecho a mi hija?"

Suzan y Ömer han comenzado a mantener una relación más estrecha. La joven se ha dado cuenta de que el Eren es mejor persona de lo que ella pensaba, y fue consciente de ello cuando la salvó del atropello.

Para demostrarle que no ya no quería ir de malas con él, Suzan rompió el acuerdo que Ömer firmó, en el que se comprometía a no reclamarle nada de su fortuna.

Este gesto no le gustó nada a Harika, pero mucho menos el acercamiento entre su madre y el joven. Ella ya advirtió a Ömer de que no entraría en su familia, pero ahora se ve más amenazada que nunca.

Por eso, ha decidido comenzar un plan con el que conseguirá que su madre vea que en realidad el Eren no es tan buena persona.

Harika le ha tendido una trampa a Ömer y… ¡Se ha pegado ella misma en la cabeza con un jarrón! Llorando ha llamado a su madre y le ha dicho que ha sido Ömer. ¿Cómo ha podido hacer algo así?

Suzan ha ido rápidamente a la habitación y, en shock, le ha pedido al Eren que se vaya inmediatamente de su casa. Ömer ha intentado defenderse, pero la joven no le ha creído. Harika insiste en que está mintiendo… ¿Habrá conseguido su objetivo? ¿Afectará esto a la relación del joven con Suzan?