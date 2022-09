¡Ömer salva a Suzan de ser atropellada por Nebahat!

Suzan y Nebahat han vuelto a enfrentarse después del plan de venganza de Suzan. La madre de Harika quiere hacer pagar a Akif por haberle contado a todo el mundo, incluido Ömer, que ella es la madre del joven.

Ya que la primera venganza que había planeado no le salió bien, ha decidido ir por otro lado. Suzan intentó encontrar algo que pusiera a Akif en un compromiso, pero el empleado de confianza de su socio, al que intentó chantajear, desveló su plan.

En la segunda parte de su plan, Suzan decidió seducir a Akif para que Nebahat lo pillase yendo al hotel donde había quedado con él. Sin embargo, le volvió a salir mal porque, de nuevo, el trabajador de Akif la pilló y consiguió evitar que Nebahat encontrara a su marido en el hotel.

Nebahat no ha dudado en reprocharle a Suzan lo que había hecho… Akif no estaba en el hotel cuando ella ha llegado. ¿Cómo ha podido ocurrir? La madre de Doruk ha defendido a su marido, pero Suzan ha intentado hacerle ver que no conoce para nada al Atakul.

La mujer de Akif le ha dicho a Suzan todo lo que se le ha pasado por la cabeza. “Fuiste un error, y ya te ha olvidado”, le ha recordado. Quiere que la madre de Harika los deje en paz de una vez, pero Suzan no se iba a quedar callada y… ¡Le ha enseñado los mensajes que Akif le ha mandado! Nebahat se ha quedado en shock… ¡Suzan tenía razón!

Ömer salía de la empresa cuando Suzan se ha alejado de Nebahat, quería hablar con ella, pero… ¡Nebahat ha intentado atropellar a Suzan! El joven Eren no podía permitirlo, ¡y lo ha atropellado a él! ¿Cómo puede ser? ¿Se recuperará?