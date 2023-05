Suzan, destrozada al descubrir que Harika se ha marchado: “No he sabido cuidar de mi hija”

La conversación con su madre en la cárcel fue lo que motivó a Harika a robarle el dinero a la señora Sevgi y abandonar Estambul. Suzan le había dicho que, una vez que fuese libre, volverían al barrio y eso era algo que la joven no podía aceptar.

En la nota de despedida que le dejó a su hermano Ömer, Harika le pidió que cuidase de su madre y él, lo primero que ha querido hacer, es ir a visitarla a la cárcel para contarle lo que ha pasado.

Ömer no se anda con rodeos y le cuenta directamente lo que ha pasado: “Harika se ha ido”. El joven le explica lo que su hermana le escribió en la nota y Suzan recuerda la última conversación que tuvo con ella. ¡Harika le había dicho que quería irse!

“No he sabido cuidar de mi hija. Todo esto es culpa mía”, se lamenta Suzan. Ella cree que, si no se hubiese casado con Akif, no se hubiese dejado engañar y no hubiese pasado nada de esto. ¡Pero Ömer intenta convencerla de que no tiene culpa de nada! “¿Dónde estará mi niña?”, se pregunta Suzan desolada. ¿Conseguirá dar con ella? ¿Ayudará a Ömer a pagar la deuda de Sevgi?