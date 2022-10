Sibel pilla a Harika robando unos pendientes… ¡Y las echa definitivamente de casa!

Suzan está pasándolo muy mal. Y no solo por la situación en la que se encuentra después de que por culpa de Akif le embargasen todo. La joven se fio de él y pensó que encontraría el dinero que necesitaba para pagar las tarjetas, pero no lo hizo.

Por si fuera poco, Harika tampoco está ayudando a que la situación se sobrelleve mejor. La hija de Suzan no para de quejarse por la circunstancia en la que se encuentran y de presionar a su madre para que busque una solución cuanto antes.

Suzan y su hija se están quedando temporalmente en casa de unos amigos, pero el marido se ha insinuado a su amiga y su mujer les ha sugerido que se vayan de casa. Por esa razón, madre e hija estaban preparándose para irse.

Sin embargo, Suzan no pensaba que las estuvieran echando. ¡Parece que no se da cuenta de nada! Harika le ha intentado abrir los ojos, pero no lo ha conseguido… La joven ya no se fía de su madre y no cree que vaya a conseguir solucionar nada.

Harika ha intentado hacer algo por ayudar a su madre, pero lo ha empeorado todo… ¡Ha intentado robar a Sibel, la amiga de Suzan! La joven ha ido al baño y, al salir, se ha dirigido hacia la habitación principal de la casa y ha cogido unos pendientes del cajón.

¡Pero la amiga de Suzan la ha pillado! En ese momento, madre e hija han tenido que dejar la casa inmediatamente. ¿A dónde van a ir? ¿Encontrarán un lugar en el que quedarse?