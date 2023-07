La señora Sevgi vuelve a Estambul ante la sorpresa de todos e impide que Ahmet expulse a Ömer del colegio

Berk está irreconocible. Desde que supo que la muerte de su padre estuvo provocada por los padres de Doruk está cada vez más distante con él y con todos lo que era sus amigos… ¡hasta con Aybike!

El joven ha provocado que Ömer y Süsen hayan discutido y ambos han protagonizado una fuerte pelea en los pasillos del colegio. En esta discusión ha intervenido Sarp, otro de los nuevos alumnos, y el joven Eren se ha caído al suelo.

Tras el incidente, Sarp no se va a quedar con los brazos cruzados y le promete a Ömer que se vengará de él. Sarp provoca a Berk para que le pegue en el baño, pero su plan es…¡que todos crean que ha sido Ömer!

Sarp se presenta en el despacho del directo y se lo cuenta a su padre, el cual no duda ni un minuto de… ¡ir a por el joven Eren! Sin pensárselo dos veces, le amenaza con matarlo y con ponerle un castigo, a pesar de que Ömer jura una y otra vez que él no ha hecho nada. Ahmet no cree en sus palabras y pide que… ¡expulsen a Ömer del colegio!

Justo en este momento llega… ¡la señora Segvi! ¡Ha vuelto del extrajero! La mujer vuelve pisando fuerte y le dice a su hijo que no va a permitir que el joven sea expulsado. ¿Le contará que es su hijo? ¿Estará ya recuperada de su enfermedad?