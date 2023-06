Doruk golpea a Berk para evitar que cuente la verdad sobre la muerte de su padre y... ¡su amigo cae inconsciente a la piscina!

Doruk descubrió al escuchar una conversación de sus padres, que Nebahat estaba implicada en la muerte de Resul. El joven se quedó de piedra y enseguida le pidió explicaciones a su madre, quién le aseguraba que todo había sido fruto de un accidente.

Nebahat le suplicó a su hijo que no le contase nada a Berk y, aunque él no estaba seguro de que pudiese guardar su secreto, le prometió que no le diría la verdad a su amigo. ¡Aunque el joven ha aguantado poco tiempo callado!

Durante la fiesta celebrada en casa de los Eren, Doruk no ha podido evitar explicarle a su amigo de lo que se ha enterado y Berk se ha vuelto loco. “¿Cómo fueron capaces de callárselo?”, dice el novio de Aybike muy alterado.

“Tus padres van a pagar las consecuencias y haré que confieses todo lo que pasó”, le dice Berk a Doruk mientras lo agarra de la mano para llevárselo a la policía. Por mucho que el hijo de Akif intenta explicarle que fue un accidente, su amigo no entra en razón.

Ömer llega para frenar la discusión que hay entre ellos y, justo cuando Berk quiere decirle lo que ocurrió con su padre, Doruk lo golpea… ¡Y se cae a la piscina chocando antes su cabeza contra el suelo! ¿Se pondrá bien? ¿Constará el joven de lo que se ha enterado?