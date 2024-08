Aybike se despide por última vez de Asiye en la morgue: “Te echaré mucho de menos”

Aybike ha entrado en la morgue, enfrentándose a una de las despedidas más difíciles de su vida. Frente al cuerpo de su prima, a quien siempre ha considerado su hermana, sigue en shock, sin creer que ya no esté.

Las promesas y los planes de futuro que tenían juntas se han quedado en la nada. Con el corazón destrozado, Aybike ha lavado a Asiye por última vez, diciéndole que siempre será su hermana y que la quiere con todo su corazón.

La muerte ha dejado un vacío irreparable en sus vidas. "Me prometiste que no me dejarías", ha compartido Aybike, rota de dolor, mientras se despedía de ella.

Todos echaremos mucho de menos a nuestra querida Asiye, que deja un legado imborrable de amor para todos nosotros.