“No soy un mal padre”: Akif le suplica a Nebahat que le deje hacerse cargo del bebé que están esperando

Para sorpresa de Nebahat, Akif se llevó una gran alegría cuando descubrió que iba a ser padre de nuevo. Aunque su exmujer había pensado abortar, él la convenció de seguir adelante con el embarazo y le mostró su apoyo desde el primer momento.

En una nueva revisión ginecológica, Akif y Nebahat se muestran muy emocionados al ver a su bebé en pantalla, aunque su cara cambia por completo cuando la doctora les confirma que se trata de un embarazo de riesgo.

“No me separaré de tu lado”, le asegura Akif a Nebahat. Ella no entiende la atención de su exmarido, pero él le deja claro que ese bebé también es su hijo y que no piensa renunciar a estar con ella durante el proceso.

Escuchar de boca de Nebahat que no quiere que esté a su lado lo rompe. “No soy un mal padre. Soy un padre que tuvo que enterrar a su hijo con sus propias manos”, recuerda el empresario. La pérdida de Doruk los rompió a los dos.

Melisa, su otra hija, ni siquiera los reconoce y sigue internada en una clínica en el extranjero. Bahar y el bebé que están esperando son lo más importante para ambos en estos momentos. ¿Lograrán llegar a un acuerdo?