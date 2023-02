¿Sengül no recuerda nada de verdad o les está mintiendo a todos?: Orhan comienza a tener serias dudas

Unos atracadores asaltaron a Sengül por la calle, con la mala suerte de que se golpeó la cabeza contra una piedra al caerse. Cuando su familia acudió al hospital para verla, la encontraron desorientada. La doctora les confirmó la noticia… ¡Había perdido la memoria!

La familia Eren se quedó anonadada y no entendía nada. Orhan incluso se acercó a la doctora y, en confianza, le preguntó si habría alguna posibilidad de que Sengül estuviese fingiendo. El historial de artimañas de su mujer era grande y la situación en la que se encontraba era poco favorable. ¡Orhan la había echado de casa al descubrir que había hecho un trato con Emel!

Pero la doctora le aseguró que nunca nadie le había engañado y que la amnesia era algo que podía pasar en esos casos. Así que la familia Eren, con muchas dudas, se llevó a Sengül a casa para que se recuperase y tratase de recordar su pasado.

Cuando Sengül llega a su barrio, asegura no reconocer nada. Su rostro muestra desconcierto e inseguridad, por lo que sus hijos sí se creen que su pérdida de memoria sea real. Sin embargo, Orhan y Ömer son más desconfiados y no tienen claro que no esté actuando. “Podría engañar a la doctora, yo creo que podría”, afirma el mayor de los Eren.

Si está fingiendo o no lo sabrán pronto, ya que ahora no se podrán despegar de ella porque Sengül asegura no reconocer nada a su alrededor. ¿Se le acabará cayendo la careta o acaban todos dándole la razón?