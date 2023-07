¡Pillado!: Nebahat descubre a Akif en su casa y vuelve a echarlo...¿qué hará ahora?

El padre de Doruk está en la ruina desde que Nebahat y Suzan unieron sus fuerzas para acabar con él. Las dos mujeres estaban hartas de sus mentiras, de sus sucios negocios y de que el empresario estuviese jugando a dos bandos.

Desde entonces, el gran Akif Atakul se ha visto obligado a vivir en la calle y hasta… ¡pasó una noche en el gallinero de los Eren! Ahora vive en una tienda de campaña, pero unos niños se la han destrozado la tienda y no sabe que hacer.

Justo en ese momento aparece Doruk que no puede creerse que su padre esté viviendo en esas condiciones y le dice que esa noche dormirá en su casa: “Te vienes conmigo” Aunque al principio sabe que a Nebahat no le hará gracia, acaba aceptado y vuelve a casa. Al llegar, le pide a su padre que se esconda y no haga ruido para que su madre no los descubra… porque si no serán los dos los que dormirán en la tienda de campaña.

En medio de la noche, Akif baja a por algo de comer y… ¡Nebahat le pilla con las manos en la masa! ¡La madre de Doruk se queda sin palabras al ver a su ex allí y sin ninguna compasión le vuelve a echar de su casa! ¿Cambiará de opinión?