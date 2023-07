La petición de Orhan que Sengül no se esperaba: "Déjame cuidar del bebé cuando nazca, aunque estemos divorciados"

Sengül le ocultó su embarazo durante meses a su familia. Tenía miedo de su reacción y, para colmo, su exmarido había iniciado una relación con Gönül. En cuanto sus hijos se enteraron, se alegraron mucho y le aconsejaron que le contase la verdad a Orhan. ¡Pero ella no quiso!

Después de pensarlo fríamente, Sengül se dio cuenta de que su exmarido merecía saber que iba a tener otro hijo, pero cuando fue a contárselo y a pedirle que volviese a casa… ¡Él se acababa de casar con Gönül!

A Orhan le ha tomado por sorpresa la noticia y necesita saber más detalles sobre el estado de su exmujer, por eso, ha querido hablar a solas con ella. “¿Por qué en todo este tiempo no me has dicho lo del embarazo?”, le pregunta él.

Sengül le explica que ni siquiera quiso contárselo a sus hijos y que ha estado seis meses viviendo sola. A Orhan le preocupa mucho cómo se encuentra su exmujer y le asegura que quiere hacerse cargo de su hijo: “Déjame cuidar del bebé cuando nazca, aunque estemos divorciados”.

Sin embargo, Sengül no acepta su ayuda y le recalca que tomó una decisión el día que aceptó casarse y formar una familia con otra mujer. ¿Acabarán llegando a un acuerdo los tíos de los Eren? ¿Cómo llevara Gönül el embarazo de Sengül?