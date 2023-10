El peligroso plan de venganza de Sarp contra Ömer que acaba con… ¡un terrible accidente!

El joven Eren y el joven Yilmaz cada vez se llevan peor. Sarp está cada vez más cerca de Süsen, algo que Ömer no puede soportar y el joven Eren pasa más tiempo con Ahmet lo que despierta los celos del hijo de Sevval.

La gota que ha colmado el vaso ha sido cuando Ahmet les has comunicado a su familia que quiere reconocer Ömer como su hijo biológico para que tenga los mismos derechos de Sarp y Yasmin.

Sarp no está dispuesto a consentirlo e idea un plan para evitarlo. El joven miente a Ömer diciendo que no quiere más pelas ni seguir con esta guerra que no les lleva a ningún lado. El joven sigue con su plan y le dice a su hermano si puede llevarlo en su moto ya que tiene el coche en el taller.

Todo se trata de una excusa. Mientras van en la moto, Sarp le dice que un idiota por haberse creído todo lo que le ha dicho mientras le tapa los ojos para que no pueda ver la carretera: “Prefiero matarte antes de que pertenezcas a la misma familia que yo”.

Ömer consigue parar antes de tener un terrible mientras le dice que está loco y que podrían haber muerto mientras le dice que se aleje de él. Entonces se pelean y durante el forcejeo, Ömer empuja a Sarp y el joven se da un fuerte golpe en la cabeza con una pierda. ¿Estará bien?