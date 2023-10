Ömer, decepcionado con Süsen: "Quiero saber por qué abrazaste a Sarp y no a mí"

Ömer está muy distante con Süsen desde que vio como su novia se refugió en Sarp al enterarse que Leyla había muerto.

El joven no puede entender por qué existe esa complicidad entre ellos y no puede evitar sentir celos mientras Süsen solo quiere acercarse a él, pero ella no tiene respuestas a sus preguntas.

La joven no puede contarle a su novio que ahora se lleva tan bien con Sarp porque comparten un secreto. ¡Él sabe el motivo de la discusión con Leyla, que tras el forcejeo la hermana de Tolga se cayó por las escaleras, y cómo murió Kadir! ¿Su secreto estará a salvo?

“No quiero hablar hasta que me digas porque acudiste a Sarp en vez de a mí”, le dice Ömer que tiene claro que mientras Süsen no le conteste a eso, nada entre ellos volverá a ser igual. ¿Será este el principio del fin de su relación?