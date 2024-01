Oğulcan vuelve a sonreír gracias a Orhan: "Voy a hacer todo lo posible para volver a ver a Afra"

Oğulcan no levanta la cabeza. No puede creerse que Afra, con quien había empezado hace nada una relación, se haya marchado a Alemania.

Gönül quiso poner tierra de por medio tras darse cuenta de que su particular guerra con Sengül no tenía ningún sentido. El accidente por el que casi pierde a su hija Afra le hizo abrir los ojos y darse cuenta que si no lo paraba, tendrían que lamentar algo mucho peor.

Sin embargo, Oğulcan cree que la felicidad junto a Afra se le ha acabado demasiado pronto y no encuentra ningún tipo de consuelo. No puede parar de llorar, a pesar de que su hermana y sus primos intentan animarlo.

Orhan es el único que consigue que el primo de los Eren vuelva a sonreír. El marido de Sengül le muestra a su hijo todo su cariño dándole los mejores consejos y le anima a que haga todo lo que esté en su mano para poder volver a ver a su novia.

Entonces, Oğulcan tiene una idea. Estudiará, como nunca antes lo ha hecho, para intentar sacar buenas notas y poder estudiar en una universidad de Alemania.

“Volver a verla sería maravilloso”, le dice el joven a su padre mucho más contento y animado. ¿Lo conseguirá?, ¿volverá la pareja a reencontrarse en un futuro?