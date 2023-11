Ömer no quiere saber nada de Ahmet: “Cuando sea padre en el futuro nunca seré como usted”

Las ilusiones de Ömer se han roto en mil pedazos. Cuando creía que por fin Ahmet le iba a tratar como a un hijo y que le iba a reconocer como tal, todo ha dado un giro de 180 grados.

Ahmet, cansado de lidiar entre Ömer y su familia, decidió ponerse del lado de los Yilmaz y eligió a Sarp frente a Ömer, algo que dejó sin palabras al joven Eren. ¡Además rompió los papeles con los que el hermano de Aisye iba a formar parte de su familia!

Ömer, totalmente hundido, queda con Ahmet para devolverle la moto que le regaló ya que no quiere nada suyo y le dice que también va a renunciar a su trabajo en el club: “Ya que usted no me quiere, yo a usted tampoco”. Además, tampoco se mudarán a la enorme casa que Ahmet le había prometido.

Ahmet intenta justificarse y le dice que intentó que su familia le aceptase, pero no funcionó. El joven, lleno de rabia, le dice a su padre que no puede decir que no funcionó como si fuese un juguete que está roto porque él se había hecho ilusiones y tiene sentimientos.

Ömer se marcha con el corazón roto y le dice que lo que tiene claro es que, cuando sea padre en el futuro, nunca será cómo Ahmet. ¡Pobrecito!