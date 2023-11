Ahmet, presionado por su familia, rompe los papeles con los que pretendía reconocer a Ömer como su hijo

El accidente de Sarp, por el que casi pierde la vida, le ha hecho a Ahmet reflexionar sobre su relación con Ömer. El empresario cree que el joven Eren es el culpable del accidente y ha llegado a la conclusión de que si tiene que elegir… ¡elige a Sarp!

Además, Şevval le ha amenazado con marcharse de casa con sus hijos si no pone distancia entre él y el hermano de Ayise.

Presionado por su familia, Ahmet toma una drástica decisión: “No voy a reconocer a Ömer como mi hijo”, mientras rompe los papeles que iban a hacer que el joven Eren formase parte de los Yilmaz.

Şevval y Sarp no pueden ocultar su felicidad ante la decisión de Ahmet, algo que no comparte Yasmin que cree que Ömer no ha tenido la culpa de lo ocurrido.

Por su parte, Ahmet es consciente que le ha roto el corazón a Ömer, pero por el momento parece mantenerse firme en su decisión. ¿Se dará cuenta de que está cometiendo un gran error?