Ömer le planta cara a Harika y a sus amigos e intenta demostrar su inocencia: "Yo no lo hice"

Ömer no para de acumular problemas. Parecía que poco a poco el asunto de su madre se estaba solucionando. Aunque le hizo firmar un acuerdo para que no le reclamase su fortuna, Suzan se dio cuenta rápidamente de que el joven no es mala persona, así que lo rompió.

Con este gesto, Ömer se ganó una nueva enemiga: Harika. La joven se siente amenazada por el Eren. Cree que puede entrometerse en su familia y quitarle a su madre. Por eso le ha tendido una trampa para que Suzan piense que es una mala persona.

Además de tener que demostrar su inocencia ante Suzan, Ömer ha tenido que hacer lo mismo en el colegio. Harika va contando su versión, y ahora todos piensan lo peor del Eren.

Ömer no ha dudado en enfrentarse a Harika cuando ha llegado al colegio. “¿Qué problema tienes? ¿Estás loca?”, le ha preguntado. La joven sigue con su cuento, a pesar de que él ha dejado claro que no es el culpable.

Berk se ha metido en la pelea. Le ha reprochado que le haya pegado a una chica, pero Ömer insiste: él no le pegó.

Asiye no ha podido evitar intervenir también: “Está celosa de él”. La Eren sabe que Harika lo ha hecho para que Suzan se enfade con su hermano. También le ha dejado claro a la joven que en realidad todos tienen miedo de su locura, ¡y por eso siguen junto a ella!

Aybike y Oğulcan están de acuerdo con su prima... Y Ömer ha advertido a Harika: “No vuelvas jamás a mentirle a la gente sobre mí, es la última vez que te lo digo”.

Tolga ha defendido a la joven, ¿qué le va a pasar si vuelve a mentir? El Eren está harto de tantos enfrentamientos y de que Tolga y Berk se metan en sus asuntos… ¡Incluso quería pegarle una paliza! Por suerte lo han podido evitar… ¿Conseguirá demostrar que es inocente?