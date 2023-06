Ömer pide perdón a Sengül, pero ella no acepta sus disculpas y continúa su guerra contra ellos: "Ya no soy vuestra tía"

Ömer estalló contra su tía cuando el encargado de la inmobiliaria les contó a él y a sus hermanas que Sengül le había pedido que demoliese el gallinero. Al ver que agarraba a Asiye de manera violenta por el brazo, el joven Eren comenzó a romper todas las macetas de su tía a gritos de “fuera de mi casa”.

Después de lo ocurrido, Sevgi y Asiye han tratado de tranquilizar a Ömer. Él ha reflexionado sobre lo que ha pasado y se ha arrepentido de haberse comportado así delante de su familia. Así que, aunque sepa que en el fondo no se lo merece, ha querido ir a ver a su tía para pedirle disculpas.

“Tenía que haberme controlado. Lo que he hecho no ha sido demasiado agradable, así que vengo disculparme”, les dice Ömer a Sengül y a Oğulcan. Su primo se alegra de que haya rectificado y le dice que no le guarda ningún rencor. Sin embargo, Sengül… ¡No quiere ni mirarlo a la cara!

“Yo ya no soy vuestra tía. Andaos con ojo”, amenaza su tía al joven Eren. Ömer no puede hacer mucho más por intentar mejorar la situación, así que se va con la conciencia un poco más tranquila.

Cuando su primo se marcha, Oğulcan intenta hacer entrar en razón a su madre, pero ella tiene clara su posición: “Nada volverá a ser como antes”. ¿Qué será lo próximo que les intente hacer a sus sobrinos?