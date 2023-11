Ömer, decepcionado con Yasmin al descubrir que ha mentido en su declaración: "Me avergüenzo de haberte considerado mi hermana"

Yasmin por fin ha acabado confesando que su madre y ella retuvieron a la señora Sevgi en el sótano de su casa provocando su muerte.

Ahmet se queda destrozado al descubrir lo que su mujer ha sido capaz de hacer solo por dinero mientras Ömer va a la policía para contárselo todo a la policía.

El señor Yilmaz le dice a su mujer que no quiere saber nada de ella después de todo lo que acaba de descubrir: “Para mí estás muerta”. Entonces la policía se presenta en su casa para detener a Şevval y Yasmin, pero sus hijos le suplican que haga algo para evitar que las metan en la cárcel.

Ahmet idea un plan para evitar que su mujer y su hija sean detenidas ante la sorpresa de Ömer que no entiende nada, pero lo que más le duele es la mentira de Yasmin. ¡La joven le cuenta a la policía que ella no vio nada y que no sabe si su madre mantuvo a su abuela secuestrada!

Al no haber pruebas, tanto Şevval como Yasmin no serán juzgadas y quedan en libertad libres de cualquier cargo. Lleno de rabia, Ömer le dice a Yasmin que no se esperaba esta actitud de ella: “Eres tan mala como tu madre” y sigue su discurso diciendo que se avergüenza de haberla considerado su hermana. ¿Será el fin de la relación entre estos hermanos?