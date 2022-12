Kadir se disculpa con Melisa y le pide una nueva oportunidad: "Te querré hasta que me muera"

Melisa ha tomado una drástica decisión y ha dejado a Kadir. Pero el joven no quiere que las cosas sigan así... ¡Él la quiere!

Por ello, ha ido a verla y ha tratado de convencerla de que su amor por ella es real. Kadir ha reconocido que últimamente está distanciado de la que era su novia, pero le ha prometido que es porque estaba centrado en sus cosas. Ella le ha dicho que le ha roto el corazón... Al ver la fotografía de él con Cemile en casa de Mazlum... ¡Eso la ha dolido mucho!

Kadir le ha dicho que pensar en romper con ella, le destroza: "No me dejes por favor". Además, le ha explicado que no tiene por qué tener celos de Cemile, para él, es como una hermana. Le da mucha pena porque ella está sola y no tiene a nadie.

Él le ha dicho que ha conocido a muchas chicas, pero nadie es como ella. "No puedo estar enamorado de nadie más, solo de ti", le ha prometido. Entre lágrimas, Melisa le ha dado un fuerte abrazo y le ha perdonado, pero con una condición: "No vuelvas a hacerme daño". Él le ha asegurado que nunca más se lo hará pasar mal: "Te querré hasta que me muera".

¡La pareja ha vuelto! ¿Conseguirán estabilizarse y no pasar más crisis?