Kadir, arrepentido de haber estado a punto de abandonar a Emel en un orfanato: “Perdóname. Nos vamos a casa”

Emel está muy enferma. Tiene neumonía y el frío y la humedad del gallinero, no es nada bueno para su salud.

Tras darle muchas vueltas, Kadir decide que lo mejor es dejar a Emel en un orfanato para que cuiden de ella ya que él cree que no es capaz de hacerlo.

Le da dinero a su hermana y le dice que espere allí mientras él se aleja.

“Estarás mejor aquí, Emel”, le dice Kadir mientras se le llenan los ojos de lágrimas a la pequeña Emel al pensar que nunca más volverá a ver a sus hermanos: “Os olvidareis de mí”.

Kadir, que le promete que irá a visitarla, se va de allí mientras Emel corre detrás de él suplicándole que no le abandone: “No te vayas, hermano. Por favor, no me dejes”.

Tras un angustioso y duro momento, Kadir vuelve con el corazón roto a buscar a su pequeña hermana: “Lo siento. Nunca volveré a dejarte”.

El joven, muy arrepentido, abraza a Emel y juntos vuelven a casa.