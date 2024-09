¡Gokhan está detrás de todo!: ¡el empresario paga dinero a una chica para que rompa la relación entre Berk y Aybike!

Hace poco en el Ataman, Berk y Aybike discutieron porque el joven le había dejado los apuntes a la hija de uno de los amigos de su padre y la chica se lo había agradecido con un beso y un abrazo.

Pues ha resultado que esa chica… ¡No es la hija de ningún amigo de Gokhan! El padre de Berk la ha contratado para dar celos a Aybike y así romper la relación que tiene su hijo.

Gokhan sabe que Aybike no confía nada en él y que ha aconsejado a Berk para que esté pendiente de su dinero y para que revise los negocios que está haciendo su padre; y eso al empresario, no le conviene.

No sabíamos hasta qué punto Gokhan podía hacerle daño a su hijo por dinero, pero ya hemos visto que no tiene límites. El empresario no va a parar hasta que no consiga su objetivo.

Mientras está cenando con Berk, ha hecho que la chica finja un encuentro casual para invitarla a cenar con ellos y que ella al día siguiente le diga a Aybike que ha cenado con Berk ¿Conseguirán descubrir quién está detrás de todo esto y quitarle la careta a Gokhan?