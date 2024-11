“Estoy enamorado de ti”: Sarp abre su corazón y se sincera con Cansu y…¡Orhan los pilla!

Desde que Ayaz le contó toda la verdad a Cansu, la joven está destrozada. Sarp, por su parte, también está pasando por un mal momento. Está enamorado de Cansu, pero es consciente de que sus sentimientos no son correspondidos.

El hermano de Ömer ha quedado con Cansu para preguntarle cómo se encuentra, y la conversación ha terminado en los sentimientos de Sarp hacia la hija de Orhan: “Estoy enamorado de ti, a mí es a quien han dado calabazas”.

Cansu no ha creído en las palabras de Sarp al principio, pero al verlo tan afectado y sincero, se ha quedado sin palabras: “Te miraba embobado, te llamaba con cualquier excusa y tú me llamabas colega. ¿Sabes cuánto me dolía eso?”, le ha confesado.

Ella, dolida por el tiempo en que sufrió en silencio, le ha reprochado no haberle contado la verdad sobre Ayaz: “Si realmente me quisieras, si de verdad estuvieras enamorado, no me habrías dejado pasar por todo eso”.

Justo en ese momento, Orhan, el padre de Cansu, ha aparecido y los ha sorprendido discutiendo. Sarp ha intentado justificarse diciendo que solo había quedado con ella para pedirle un libro, pero Orhan no se ha creído su excusa.

Así, Orhan le ha plantado cara al joven: “¿Estabas molestando a mi hija?”. Sarp, sintiéndose incómodo, ha decidido irse después de dar las explicaciones necesarias para no levantar más sospechas. ¿Podrán Cansu y Sarp retomar esta conversación más adelante?