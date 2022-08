Şengül, fuera de sí, echa a sus sobrinos del gallinero: “Marchaos. Ahí tenéis la puerta"

Una nueva desgracia ha llegado a la familia Eren. Todo parecía bien hasta que Ömer y Kadir tuvieron que enfrentarse a una pelea mientras vendían arroz. Su tío Orhan, que pasaba por allí, decidió meterse para ayudar a sus sobrinos, pero salió mal parado.

El tío aseguraba que se encontraba bien, aunque tanto los hermanos como Şengül veían que a Orhan le ocurría algo, aunque él no quisiese aceptarlo. A la mañana siguiente de la pelea, decidió ir a visitar a sus sobrinos y, de pronto, se desplomó en el suelo.

Todos están muy preocupados por él, sobre todo porque no saben si logrará sobrevivir. Orhan estaba siendo operado cuando Şengül ha llegado al gallinero de los Eren. Emel se estaba comiendo unas galletas acompañada de Ömer y Asiye. Cuando su tía los ha visto no daba crédito. ¿Cómo pueden comer en una situación así?

Şengül estaba muy nerviosa porque Orhan puede quedarse paralítico y lo ha pagado con sus sobrinos. Ömer no ha permitido que su tía les reproche que no están preocupados, ellos también lo están pasando mal.

Entonces Ömer le ha dicho a Şengül que tendrían que haberse ido antes de allí, o incluso nunca haber aceptado vivir en ese gallinero. A esto, la tía de los Eren ha respondido que aún están a tiempo de irse y ha empezado a tirar todas sus cosas a la calle.

Asiye no quiere más enfrentamientos, y menos en un momento en el que Orhan se debate entre la vida y la muerte. Por eso, ha cogido a sus hermanos y ha salido de allí. Şengül ha seguido lanzando cosas y no paraba de repetir que desde que los hermanos llegaron no han traído más que desgracias a la familia. ¿Tendrán que abandonar definitivamente el gallinero? ¿Qué dirá Orhan si finalmente se recupera?