Elif encuentra en Süsen a la amiga que tanto añora y le cuenta lo que realmente siente por Oğulcan

Desde que Elif y Oğulcan fueron juntos a una clase de baile, la joven no puede mirar a otro chico. Sin embargo, el primo de los Eren no puede quitarle el ojo a Lydia. Para él, Elif no es más que una amiga.

La hermana ha hecho todo lo posible para conquistarlo, pero es misión imposible y tras la dura trampa de Lydia y Sarp, la situación la ha superado.

La joven no ha podido contener las lágrimas y ha ido corriendo al baño, donde se encontraba Süsen, y le ha contado todo lo ocurrido, confesándole todos sus sentimientos hacia Oğulcan.

Pero Süsen no ha dejado que su nueva amiga siga llorando, y ha levantado su autoestima ¡por los aires! “Cuando vea como es Lydia en realidad, volverá corriendo a tus brazos” le asegura, sacando una sonrisa a la joven ¿Podrá llegar algún día Elif al corazón de Oğulcan?