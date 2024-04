Elif intenta poner celoso a Oğulcan con Mahir, pero ¡el primo de los Eren ni siquiera la mira!

Oğulcan y Elif se han hecho muy buenos amigos, aunque se pasen gran parte del día discutiendo. Los dos disfrutaron de una divertida clase de baile gracias a que Süsen les cedió sus entradas.

Desde que Lydia, la prima de Tolga, llegó al colegio, Oğulcan no le ha quitado el ojo de encima. Parece que el primo de los Eren ha tenido un flechazo con ella y ni se molesta en disimular que quiere conquistarla.

Aunque Elif y él son sólo amigos, a la joven le ha molestado esta actitud de Oğulcan y no soporta ver cómo liga con Lydia. Por eso mismo, ha aprovechado que Mahir pasaba por el patio para utilizarlo para darle celos al primo de los Eren. ¡Pero el plan no le está saliendo muy bien porque no le hace ni caso!

Elif le pide a Mahir que le toque el pelo y se ríea, y él no entiende muy bien lo que está pasando. Al ver que Oğulcan no le hace ni caso, la hermana de Berk desiste. ¿Se habrá enamorado de su amigo? ¿Se dará cuenta él de lo que Elif siente por él?