La idea de Doruk para ayudar a Asiye y sus hermanos: “No somos novios, pero somos amigos”

Doruk ha ido a casa de los hermanos Eren buscando ayuda para estudiar. Allí se ha encontrado con Asiye y con Emel. Les ha sorprendido que las dos llevaran el abrigo puesto si estaban en casa y les ha preguntado la razón de ello. Asiye le ha confesado que lo llevan ya que no tienen carbón en casa y no puede ir a comprarlo. ¡No tienen dinero! Doruk se ha levantado inmediatamente para ir a comprarles carbón y que pudieran poner la estufa y así no pasar frío.

Asiye no le deja: “No quiero que resuelvas nuestros problemas con el dinero de tu padre” le ha dicho. La joven quiere resolver los problemas de una vez, pero sabe que es una rueda sin fin, ahora tendrán carbón pero más adelante se volverá a terminar y estarán de nuevo en las mismas, por eso no quiere que Doruk les ayude si no que quiere dejar arreglado ese problema y disponer siempre de carbón para no estar pidiendo ayuda. Pero él siempre va a querer ayudarla, aunque no sean novios, son amigos y va a estar ahí para ellos.

Doruk ha tenido una idea, Asiye le ha dicho que no solo funciona con carbón, sino que también acepta leña o cualquier cosa parecida. En ese momento Doruk se ha marchado y le ha dicho a Asiye que no se preocupe que no usara el dinero de su padre para ayudarles. ¿Qué es lo que va a hacer?